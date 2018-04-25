Свінг – це не те, що хтось подумав, а спосіб виконання у музиці

Напередодні Міжнародного дня джазу, який прогресивне людство святкуватиме 30 квітня, у Запоріжжі поспілкуймося мовою імпровізації, поліритмії з синкопованими ритмами і унікальним комплексом прийомів виконання ритмічної фактури — свінг.
Один з легендарних музичних напрямів, витоки якого йдуть глибоко в афро-американську народну музику і блюз, що з’явився в 1910-і роки, імовірно в Новому Орлеані (штат Луїзіана, США), досяг свого феєричного розквіту вже через пару десятиліть. Це був не просто синтез європейської та африканської культури, що отримав згодом повсюдне поширення, джаз з’явився як новітній фундамент для розвитку різних музичних напрямків на його базі, і був цілком очікуваний, абсолютно самостійний і самодостатній стиль музичного мистецтва.
Наприкінці осені 2011-го року, на 36-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, рішенням міжнародного співтовариства 30-е квітня було оголошено «Міжнародним днем джазу». Враховуючи високий ступінь культури і динамічного різноманіття музичного мистецтва, спільну спадщину і унікальний колорит, метою відзначення Дня джазу стало бажання розширення рівня інформованості всієї міжнародної спільноти про виражену педагогічну роль джазу як однієї з сил, що сприяє зміцненню миру і взаєморозумінню, єдності і культурного діалогу між людьми, суспільними групами і соціальними об’єднаннями.
Дводенний джазовий фестиваль “Zaporizhzhia Jazzy 2018” у Запоріжжі відбудеться 28 і 29 квітня в парку Металургів імені Сацького та території міського палацу дитячої та юнацької творчості. Триватиме захід з 9-ої ранку до 21-ої вечора. У програмі майже два десятка як українських, так і іноземних колективів. Очікується виступ гуртів «Pianoбой» з камерним оркестром, «PUR PUR» та інших. Одночасно будуть діяти дві сцени. Гостей чекають фестиваль вуличної їжі і різні майстер-класи.
Валерія Юстинюк