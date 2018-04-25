У м. Запоріжжя за добу вогнеборці ліквідували дві пожежі на території дачних кооперативів

24 квітня о 15:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території СОТ «Трансформаторщик-3» по вул. Сергія Синенка у Дніпровському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дачний будинок на загальній площі 45 кв. м.
О 15:40 вогнеборці локалізували пожежу, а о 16:50 – повністю ліквідували. Провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторного займання.
Того ж дня о 21:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на території СОТ «Базіс» у Заводському районі сталась пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дачний будинок на загальній площі 50 кв. м.
О 22:15 вогнеборці локалізували пожежу, а о 22:00 – повністю ліквідували. Провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторного займання.
Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина пожеж встановлюється.
За фактом відповідні органи ведуть розслідування.
Загалом до ліквідації цих пожеж від ГУ ДСНС залучалось 4 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу.
Мелітопольський район: вогнеборці ліквідували пожежу у приватному гаражі
24 квітня о 03:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Осипенко в м. Мелітополь.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить оздоблення металевого гаража на загальній площі 24 кв. м.
О 03:40 вогнеборці локалізували пожежу, а о 03:48 – повністю ліквідували.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки.
Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Приазовський район: вогнеборці ліквідували пожежу у приватному житлому будинку
24 квітня о 20:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у одноповерховому житлову будинку по вул. Миру в смт Приазовське.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах житлового будинку на загальній площі 10 кв. м.
О 20:20 вогнеборці локалізували пожежу, а о 21:45 – повністю ліквідували.
Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина пожеж встановлюється. За фактом відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.