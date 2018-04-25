У Запоріжжі відбудеться благодійний дипломатичний бал

У Запоріжжі за підтримки міського голови Володимира Буряка пройде міжнародний благодійний дипломатичний бал. Його організовують представники соціально активного бізнесу. Мета заходу – зібрати кошти для дітей із запорізьких притулків.
Про участь в благодійному балі заявили представники 10 країн – посли і почесні консули, а також бізнесмени, політики, представники влади 5 міст України: Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Київ, Харків.
На заході буде проведено аукціон – очікується більше 40 лотів. За словами організаторів, кожен може стати учасником балу після придбання квитка. Дипломатичний міжнародний бал відбудеться 12 травня о 18:00 в Запорізькій обласній філармонії імені Глінки.
– Володимир Вікторович Буряк підтримав цю ініціативу, тому що вважає, що соціально орієнтований бізнес має досить важливе значення. Будь-яка соціальна ініціатива бізнесу підтримується міським головою, депутатами міської ради, членами виконкому. Серед учасників балу будуть представники бізнесу з інших країн, і це також має значення для міста. Адже в рамках децентралізації Запоріжжя отримує все більше прав. І в пріоритеті у місцевих органів влади – робота з закордонними представниками, потенційними інвесторами для залучення інвестицій і реалізації соціальних проектів, – розповів заступник міського голови Валерій Еделєв.
Зазначимо, для реалізації цих цілей міський голова Запоріжжя Володимир Буряк ініціював проведення у травні дипломатичної зустрічі із представниками інших країн в стінах мерії. В планах – обговорити можливості співпраці для впровадження міських проектів.