У Запорізькій області у рамках Дня цивільного захисту рятувальники та освітяни провели семінар

24 квітня на базі Кушугумського навчально-виховного комплексу «школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Інтелект» фахівці ДСНС області спільно з освітянами провели кущовий семінар у рамках Дня цивільного захисту.
Під час теоретичної частини учасники обговорили пріоритетні напрямки навчальної діяльності у забезпеченні безпеки дітей, управлінське забезпечення установ і закладів з питань безпеки життєдіяльності. Рятувальники надали освітянам методичні рекомендації щодо організації протипожежної безпеки в закладах освіти і обговорили правила евакуації з приміщення, в якому виникла пожежа. Спеціалісти ДСНС звернули увагу, під час заходу на питання про основні правила проведення демеркуризації із забруднених поверхонь та методику викладання правил безпеки і дій у разі виявлення підозрілих предметів, схожих на вибухонебезпечні.
У практичній частині семінару педагоги та учні навчального закладу провели майстер-класи із радіаційної безпеки і цивільного захисту, тренінг з безпеки життєдіяльності. Крім цього, діти разом з керівником гуртка показали лялькову виставу «Лісова казка» на тематику дотримання правил пожежної безпеки.
Медичні працівники продемонстрували присутнім майстер-клас з надання першої долікарської допомоги.
У ході практичного блоку персонал гімназії відпрацювали евакуацію з приміщення школи у разі виникнення надзвичайної ситуації. Педагогічний склад закладу ставив на меті ознайомити учнів з діями після сигналу «Увага, всім». Співробітники школи подали сигнал оповіщення про виникнення умовної НС. Вихованці закладу разом із педагогами змогли довести, що всі без виключення готові організувати порятунок не тільки свого життя, а й життя оточуючих.
Діти мали змогу ознайомитися з пожежно-рятувальною технікою місцевої пожежної команди.
Наприкінці заходу усі учасники отримали відеоматеріали профілактичного змісту для демонстрації у ході навчальних дисципліни «Основи здоров’я» та «Захист Вітчизни», що сприятиме ефективнішому засвоєнню інформації дітьми.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області