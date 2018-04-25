У Запорізькому районі вогнеборці ліквідували пожежу у господарчій споруді

24 квітня о 22:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці Центральній в с. Миколай Поле.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах господарчої споруди на загальній площі 30 кв.м.
О 23:15 вогнеборці локалізували загоряння, а о 23:40 – повністю ліквідували.
Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Від МПО Широке залучалась 1 одиниця техніки та 2 чоловіки особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували пожежу у господарчій споруді
24 квітня о 21:11 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці Калинова в смт Якимівка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горит господарча споруда на загальній площі 20 кв.м.
О 21:27 вогнеборці локалізували загоряння, а о 22:25 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.
Запорізька область: фахівці-піротехніки знешкодили 55 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн
24 квітня поблизу с. Троїцьке Мелітопільського району фахівці-піротехніки ГУ ДСНС області знешкодили мінометну міну калібру 82 мм. та 26 артснарядів калібру 30 мм, яку громадяни виявили 23 квітня.
Того ж дня за межами с. Широке Василівського району фахівці-піротехніки ГУ ДСНС області знешкодили 28 артснарядів калібру 45 мм.
Всі виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.