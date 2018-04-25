Українське кіно збирає аншлаги

Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації, заслужений працівник культури України, Владислав Мороко розповідає про основні показники діяльності галузі культури та курортно-туристичної сфери за 2017 рік, зокрема про діяльність кінотеатрів.
– До Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів внесено 42 демонстратори. У порівнянні з минулим роком кількість демонстраторів зменшилась на 2 одиниці. Але разом з цим дохід від реалізації квитків на сеанси збільшився на 931 тис. грн.
За сприянням Департаменту культури протягом 2017 року проведено фестиваль патріотичного кіно у твоєму місті «Позивний «Зеніт» та організовано низку допрем’єрних показів кінострічок вітчизняного виробництва: «Кіборги», «Межа», «Воїни духу», «Червоний».
Протягом місяця по всій Запорізькій області демонструвалися фільми «Фестивалю військового патріотичного кіно у твоєму місті «Позивний «Зеніт». Запорізький край — перша в Україні область, яка під патронатом голови облдержадміністрації Костянтина Бриля демонструвала п’ять фільмів фестивалю в усіх кінотеатрах, кінотеатральних та кіноконцертних залах, під час сеансів проходили зустрічі з бійцями АТО, концертні програми. Про перебіг кінофестивалю активно розповідали соцмережі, інформаційні сайти, газети, запорізькі та місцеві телеканали.
В рамках національної прем’єри відбулася демонстрація документального фільму «Воїни духу». Це унікальний фільм про останні п’ять днів героїчної оборони Донецького аеропорту, фільм-документ, фільм-хроніка про те, як наші воїни виходили з підірваного ворогом терміналу, як рятували поранених побратимів, як помирали, виживали й поверталися з полону наші герої. Як залишалися людяними і незламними воїнами духу.
За підтримки облдержадміністрації відбув допрем’єрний показ фільм «Межа». На показ прийшли волонтери, представники ветеранських та громадських організацій, які отримали можливість першими безкоштовно переглянути новий фільм та зустрітися із зірками українського кіно. На допрем’єрному показі у Запоріжжі були присутні відома актриса Римма Зюбіна та продюсер Андрій Єрмак.
В День Незалежності у Запоріжжі відбувся допрем’єрний показ гостросюжетного історичного кінофільму «Червоний». Стрічку, яку першими передивилися волонтери й громадські активісти, представили актори Ігор Колтовський, Валерій Швець та інші члени знімальної групи.