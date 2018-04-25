Володимир Буряк вирішив продовжити термін проведення конкурсу серед підприємців

Володимир Буряк вирішив продовжити термін проведення конкурсу серед підприємців

Міський голова Володимир Буряк прийняв рішення продовжити термін проведення міського конкурсу серед підприємців на краще утримання прилеглої території. В першу чергу це пов’язано з заявками на участь в конкурсі, які продовжують надходити від малого і середнього бізнесу. Також у підприємців з’явиться більше часу для виконання робіт з благоустрою території.

Міський голова доручив внести зміни до розпорядження від 21.02.2018 №58р «Про затвердження Положення про міський конкурс на краще утримання прилеглої території та об’єкту ведення господарської діяльності».

З Положенням про конкурс, умовами участі в ньому, переліком необхідних документів можна ознайомитися на офіційному сайті Запорізької міської ради в розділі «Документи» (http://zp.gov.ua/uk/documents/item/27008 ). Також на сайті міститься інформація про поштові та електронні адреси районних адміністрацій (http://zp.gov.ua/uk/page/rajony ).

Термін подачі заявок вирішено продовжити до 18 травня. Визначення переможців – до 31 травня. Відзначимо, раніше планувалося, що конкурс завершиться до 27 квітня.

– Обрати кращих, нагородити, сказати їм спасибі – це не головне завдання конкурсу. Його мета – залучення підприємців до спільної роботи з благоустрою міста. Ми не перекладаємо обов’язки по прибиранню, благоустрою, утриманню територій на плечі малого та середнього бізнесу. Однак порядок повинен бути всюди, як на міських, так і на приватних територіях, – прокоментував раніше міський голова Володимир Буряк оголошення конкурсу.

Взяти участь в конкурсі можуть будь-які суб’єкти господарської діяльності всіх форм власності, розміщені на території Запоріжжя, які тепер вже до 18 травня направлять на електронну або поштову адресу відповідної районної адміністрації заяву про участь з необхідними додатками.

При визначенні переможців враховуватиметься цілий ряд факторів. Серед них зовнішній вигляд об’єкта, озеленення, малі архітектурні форми. Кращих визначить конкурсна комісія. Переможців планується нагородити в урочистій обстановці.

Раніше подібні конкурси в Запоріжжі проводили лише до якихось свят, Дня міста. Наприклад, визначалися переможці на краще новорічне оформлення торговельних об’єктів. Міський голова Володимир Буряк вирішив змінити такий підхід, оголосивши в цьому році проведення абсолютно нового конкурсу, адже місто має бути чистим і упорядкованим завжди, а не тільки напередодні свят, урочистих дат.

Суспільство