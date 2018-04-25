Володимир Буряк вирішив продовжити термін проведення конкурсу серед підприємців

Міський голова Володимир Буряк прийняв рішення продовжити термін проведення міського конкурсу серед підприємців на краще утримання прилеглої території. В першу чергу це пов’язано з заявками на участь в конкурсі, які продовжують надходити від малого і середнього бізнесу. Також у підприємців з’явиться більше часу для виконання робіт з благоустрою території.
Міський голова доручив внести зміни до розпорядження від 21.02.2018 №58р «Про затвердження Положення про міський конкурс на краще утримання прилеглої території та об’єкту ведення господарської діяльності».
З Положенням про конкурс, умовами участі в ньому, переліком необхідних документів можна ознайомитися на офіційному сайті Запорізької міської ради в розділі «Документи» (http://zp.gov.ua/uk/documents/item/27008 ). Також на сайті міститься інформація про поштові та електронні адреси районних адміністрацій (http://zp.gov.ua/uk/page/rajony ).
Термін подачі заявок вирішено продовжити до 18 травня. Визначення переможців – до 31 травня. Відзначимо, раніше планувалося, що конкурс завершиться до 27 квітня.
– Обрати кращих, нагородити, сказати їм спасибі – це не головне завдання конкурсу. Його мета – залучення підприємців до спільної роботи з благоустрою міста. Ми не перекладаємо обов’язки по прибиранню, благоустрою, утриманню територій на плечі малого та середнього бізнесу. Однак порядок повинен бути всюди, як на міських, так і на приватних територіях, – прокоментував раніше міський голова Володимир Буряк оголошення конкурсу.
Взяти участь в конкурсі можуть будь-які суб’єкти господарської діяльності всіх форм власності, розміщені на території Запоріжжя, які тепер вже до 18 травня направлять на електронну або поштову адресу відповідної районної адміністрації заяву про участь з необхідними додатками.
При визначенні переможців враховуватиметься цілий ряд факторів. Серед них зовнішній вигляд об’єкта, озеленення, малі архітектурні форми. Кращих визначить конкурсна комісія. Переможців планується нагородити в урочистій обстановці.
Раніше подібні конкурси в Запоріжжі проводили лише до якихось свят, Дня міста. Наприклад, визначалися переможці на краще новорічне оформлення торговельних об’єктів. Міський голова Володимир Буряк вирішив змінити такий підхід, оголосивши в цьому році проведення абсолютно нового конкурсу, адже місто має бути чистим і упорядкованим завжди, а не тільки напередодні свят, урочистих дат.