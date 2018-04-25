З 25 квітня запланований початок ремонтних робіт на автопереїзді через греблю «Дніпрогесу»

З 20 квітня «Укргідроенерго» планувало почати ремонт автопереїзду, який проходить через греблю «Дніпрогесу». Однак міський голова Володимир Буряк заборонив розпочинати роботи до вирішення всіх організаційних питань. Вони були пов’язані, у тому числі, і з організацією руху транспорту на період ремонту. Зокрема для цього планувалося підготувати відповідне рішення виконавчого комітету. Сьогодні Володимир Буряк підписав рішення виконкому «Про організацію руху транспорту на період проведення ремонтних робіт на греблі ДніпроГЕС». Згідно з ним ремонт планується розпочати з 25 квітня.
У рішенні зокрема зазначається, що виконавчий комітет міської ради звертається до Управління патрульної поліції з проханням організувати постійно діючі пости при в’їзді на греблю Дніпрогесу та І міст Преображенського; заборонити в’їзд вантажного транспорту до Запоріжжя з 6:00 до 8:00 та з 16:00 до 18:00.
Управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради доручено опрацювати питання повідомлення автоперевізників міста Запоріжжя щодо обмеження руху по греблі «Дніпрогесу» на час проведення ремонтних робіт. Службі автомобільних доріг в Запорізькій області запропоновано опрацювати повідомлення автоперевізників Запорізької області та інших міст України.
Керівники підприємств та організацій всіх форм власності, які здійснюють перевезення великовантажним та великогабаритним транспортом, мають вжити заходів для внесення змін в графіки перевезення вантажів з метою заборони руху зазначеного транспорту через греблю «Дніпрогесу» та мости Преображенського щоденно з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 19:00 на період ремонту.
Нагадаємо, за інформацією «Укргідроенерго» ремонтні роботи триватимуть три місяці, без повного перекриття руху по греблі. На період їх проведення планується по мірі необхідності почергово закривати по одній смузі руху. Оголошувалося, що інші смуги залишатимуться відкритими для руху транспорту.