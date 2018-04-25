«Запоріжсталь» з візитом відвідала перший секретар Посольства Нідерландів Ріні Бюс

В ході візиту Ріні Бюс ознайомилася з екологічної модернізацією комбінату і відвідала реконструйовану доменну піч № 3.
Генеральний директор комбінату «Запоріжсталь» Ростислав Шурма обговорив з представниками голландської делегації інноваційні для України рішення, які були застосовані при розробці та реалізації проекту реконструкції доменної печі № 3. Зокрема, відзначив вагомий внесок компанії Mammoet (Голландія) в реалізацію проекту: великовузлова збірка агрегату за допомогою крана компанії-партнера дозволила істотно скоротити терміни реалізації проекту. В ході зустрічі також обговорено перспективи подальшої співпраці.
«Застосування великовузлового складання в проекті реконструкції доменної печі № 3 стало справжнім феномен в промисловому будівництві України. Разом з іншими інноваційними рішеннями, які були застосовані при розробці та реалізації проекту, ми змогли побудувати піч в рекордно короткі терміни – за вісім місяців замість двох років. Сьогодні доменна піч № 3 – це зразок сучасного металургійного виробництва не тільки в українських, але і в європейських масштабах », – зазначив генеральний директор комбінату« Запоріжсталь »Ростислав Шурма.
Нагадаємо, мегакран голландської компанії Mammoet був задіяний при складанні великовузлового блоку доменної печі № 3 з обсягом інвестицій в 1,5 млрд грн. Висота крана становить 143 м, вага – 2000 тонн, вантажопідйомність – 1600 тонн. На масштабній реконструкції печі кран працював протягом 5 мі-ців, за цей період за допомогою крана змонтовано близько 7000 тонн металоконструкцій.