Для запорізьких поліцейських психологи провели тренінг

Фахівці Відділу психологічного забезпечення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області провели тренінг, присвячений вирішенню конфліктів у службовій діяльності.
30 співробітників груп реагування патрульної поліції взяли участь у інтерактивному заході на тему: “Конфлікт та його наслідки. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій в службовій діяльності”.
Співробітники психологічної служби розповіли поліцейським про методи подолання та вирішення конфліктів. Надали практичні рекомендації щодо ефективних комунікацій під час кризових ситуацій. Звернули увагу присутніх на професійне спілкування у службовій діяльності.
З початку року співробітники Відділу психологічного забезпечення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області провели 8 тренінгів з працівниками територіальних підрозділів поліції області.
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Відділ комунікації поліції Запорізької області