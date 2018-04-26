Юліана Козаченко: «За користування водою та надрами від запорізьких платників надійшло майже 156 мільйонів»

З початку року платники Запорізької області перерахували до бюджетів 155,9 мільйона гривень рентної плати за спеціальне використання води та надра. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 46,3 мільйона, або на 97,4 відсотків. Про це повідомила в.о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко.
Зокрема, підприємства гідроенергетики та інші користувачі води спрямували до державного та місцевих бюджетів понад 93 мільйони гривень. З цієї суми до державного бюджету спрямовано 51 мільйон, до бюджетів громад – понад 42 мільйони.
На сьогодні у регіоні зареєстровано понад 3,2 тисячі суб’єктів господарювання, які мають дозволи на спецвикористання води.
Упродовж січня-березня 2018 року від суб’єктів господарювання добувної промисловості надійшло 62 мільйони гривень рентної плати за користування надрами. Із загальної суми до державного бюджету надійшло 45 мільйонів, до місцевих – 17 мільйонів.
Усього в Запорізькій області зареєстровано 622 підприємства, які є платниками ренти за користування надрами. Серед найбільших – підприємства, що займаються виробництвом руд, видобутком природних пісків, залізорудних концентратів, гранул, щебеню, крихти та порошку, гальки і гравію.
Нагадаємо, що в поточному році відбулися зміни у справлянні рентних платежів. Зокрема, з 1 січня 2018 року вторинних водокористувачів звільнено від плати за спецвикористання води.
Головне управління ДФС у Запорізькій області