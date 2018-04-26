На Запоріжжі поліцейські вилучили близько 200 набоїв

Під час операції «Зброя та вибухівка» правоохоронці вилучили набої у мешканця Більмацького району.
24 квітня у селі Білоцерківка працівники поліції виявили боєприпаси за місцем мешкання чоловіка 1951 року народження. Поліцейські вилучили 189 набоїв калібру 5,6 мм.
Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 56 злочинів у сфері незаконного обігу зброї.
Нагадаємо, що на території України поліція викрила 1763 факти незаконного поводження зі зброєю.
Відділ комунікації поліції Запорізької області