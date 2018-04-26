Рятувальники провели семінар у рамках Дня цивільного захисту

25 квітня на базі Загальноосвітньої санаторної школи-інтернат І-ІІІ ступенів комунального вищого навчального закладу “Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія” Запорізької обласної ради фахівці ДСНС області провели семінар у рамках Дня цивільного захисту.
Рятувальники надали освітянам методичні рекомендації щодо організації протипожежної безпеки в закладах освіти і обговорили правила евакуації з приміщення, в якому виникла пожежа. Також звернули увагу на питання щодо основних правил проведення демеркуризації із забруднених поверхонь.
Безпека підростаючого покоління – пріоритетний напрямок роботи рятувальників ДСНС, тому проведення таких заходів завжди є актуальним. Адже, завдяки спільним зусиллям фахівців ДСНС та освітян є можливість попередити біду, мінімізувати її наслідки, організувати та виконати дієвий комплекс заходів аби забезпечити безпеку здобувачів освіти, особливо під час навчального процесу.