У ЗНУ вивчали методики Монтесорі, Вальдоріфську, Step by Step в естонському контексті

Упродовж 23-24 квітня в Запорізькому національному університеті тривали естонсько-українські семінари, присвячені розгляду особливостей дошкільного і шкільного навчання в ігровій формі та естонської системи освіти. Ці заходи тривали в рамках програми академічних обмінів «Erasmus+». Їхня мета – проінформувати освітян щодо сучасних методів навчальної роботи з дітьми в освітніх закладах різного рівня на прикладі естонської системи освіти.
Так, освітяни Нарвського коледжу Тартуського університету (Естонія) провели семінари «Раннє навчання в Естонії» та «Розвиток соціальних навичок під час навчання на природі» (Лехте Туулінг), а також «Навчання життєвим навичкам в школах Естонії» та «Ідентичність педагога і розвиток упродовж усього життя» (Юлле Сеелік).
Участь у семінарах взяли не тільки освітяни шкільних і дошкільних навчальних закладів, але й викладачі Запорізького національного університету. Наприклад, під час семінару «Раннє навчання в Естонії» учасники мали змогу дізнатись про ігрову методику навчально-виховного процесу в дитячих садках Естонії в ігровій формі, а також про особливості естонської системи освіти, принципи роботи в дошкільних навчальних закладах.
Модератор семінару Лехте Туулінг, яка має великий практичний досвід роботи в системі дошкільної освіти і працює в Нарвському коледжі Тартуського університету, зазначила: «Головне при навчанні, аби дитина почувала себе природно, вільно. Тож враховуйте її інтереси. Адже в активній і цікавій формі діти засвоюють набагато більше інформації».
Учасники мали змогу дізнатись і про фінансування дошкільної системи освіти, оплату праці вчителів, наповнення дитячих груп (у ясельній групі – до 14 дітей, у дитячому садку – до 14 дітей, у сімейній групі – до 18 дітей), про методики навчання (Монтесорі, Вальдоріфська, Step by Step), та про цінності освіти (підтримка добробуту, укріплення здоров’я, створення потрібних умов і середовища для розвитку, навчання на природі, трудове навчання, індивідуальний підхід та інше).
Для довідки
У ЗНУ упродовж останніх двох років втілювали в життя естонсько-український проект «Впровадження багатомовної системи освіти та методології інтегрованого навчання предмету та мові (CLIL) в Запорізькому національному університеті та Запорізькій області». У його рамках виш неодноразово проводив десятки тренінгів, засідань круглих столів тощо. Плідною була й робота масштабного, за участю майже півсотні освітян, дводенного міжнародного семінару «Виклики багатомовної освіти в Україні», котрий реалізувався за фінансової підтримки Міністерства іноземних справ Естонії у рамках програми співробітництва з розвитку та гуманітарної допомоги. Найактивнішу участь у ньому брали: Крістіна Каллас, (PhD, Нарвський коледж Тартуського університету), Ірене Кяосаар, (МОН Естонії), Урве Ая (к. пед. н., Нарвський коледж Тартуського університету), (Март Раннут, PhD, Нарвський коледж Тартуського університету) та інші.
Прес-служба ЗНУ