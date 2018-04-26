Відшкодування втрат на понад 21 млн грн забезпечили запорізькі аудитори за січень-березень 2018 року

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області протягом січня-березня 2018 року забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму 21,5 млн грн. За результатами заходів, які вжили аудитори, керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій прийняли 13 управлінських рішень. За підсумками державних фінансових аудитів прийнято до виконання 19 пропозицій.
Правоохоронним органам передано матеріали 11 контрольних заходів, за результатами яких розпочато два досудові розслідування та вручено одне письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
До підприємств, установ та організацій, де виявлено порушення, у шести випадках застосовано зупинення операцій із бюджетними коштами та зменшення бюджетних асигнувань, прийнято дві вимоги про повернення використаної не за цільовим призначенням суми субвенції.
За допущені порушення 26 осіб притягнуто до адміністративної та трьох – до матеріальної відповідальності.
Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано інформацію про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму 227 млн грн.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області