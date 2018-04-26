Володимир Буряк зустрівся з Послом ЄС в Україні

Сьогодні в міськвиконкомі відбулася офіційна зустріч міського голови Володимира Буряка з Послом Європейського союзу в Україні, Головою Представництва Європейського Союзу в Україні Хюгом Мінгареллі.
Посол Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі зазначив, що вперше в Запоріжжі, але йому сподобалося місто. Головна мета приїзду – обговорити можливості співпраці в реалізації програм, які ЄС підтримує в Україні. Це проекти, що стосуються децентралізації, енергозбереження та енергоефективності, професійно-технічної освіти, допомоги переселенцям, культурного обміну.
Міський голова Володимир Буряк повідомив, що Запоріжжя сьогодні реалізує великі міські проекти. Один із прикладів – початок будівництва сучасного пасажирського терміналу в Міжнародному аеропорту «Запоріжжя». У подальших планах – будівництво нової злітно-посадкової смуги, нового вантажного терміналу.
У місті також активно займаються оновленням комунального громадського транспорту, розроблений ряд інвестиційних енергозберігаючих програм, розпочато складання запорізьких трамваїв.
– У реалізації всіх цих проектів ми рухаємося за двома напрямками. Перший – використання коштів бюджету розвитку, другий – співробітництво з міжнародними фінансовими інститутами, – сказав Володимир Буряк.
Міський голова зазначив, що Запоріжжя продовжує опрацьовувати з ЄБРР, Європейським інвестиційним банком можливість фінансування проектів термомодернізації бюджетних будівель, житлових будинків, закупівлі рухомого складу для громадського транспорту.
– Велике спасибі за таку детальну інформацію про ситуацію в місті. Радий, що ви працюєте над будівництвом нового пасажирського терміналу. Тим самим ви відкриваєте Запоріжжя для Європи через оновлення аеропорту, – заявив Хюг Мінгареллі.
Посол Європейського Союзу в Україні підкреслив, що представництво ЄС готове до співпраці з Запоріжжям, в тому числі і в реалізації спільних проектів.