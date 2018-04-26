24 квітня під час засідання Парламентської Асамблеї Ради Європи президент Асамблеї Мікеле Ніколетті оголосив про присудження нагороди Приз Європи у 2018 році місту Івано-Франківську: «Для мене велика честь оголосити переможця. Це Івано-Франківськ. Ми вітаємо Івано-Франківськ, дякуємо цьому місту за співпрацю з Європою і вітаємо наших українських друзів».
Також було оголошено про присудження інших відзнак Ради Європи. Підкомітет з питань Призу Європи Комітету соціальних відносин, здоров’я та сталого розвитку ПАРЄ цього року присудив сім почесних дошок, вісім почесних прапорів та шістнадцять почесних дипломів. Серед переможців – українські міста:
Почесну Дошку отримало місто Бровари (Київська область)
Європейський Диплом отримали Київ та Львів.
Нагадаємо, у 2010 році Приз Європи отримав Харків.
Нагорода Приз Європи (Europe Prize) була заснована у 1955 році Парламентською Асамблеєю Ради Європи для присудження містам і муніципалітетам за просування європейських ідеалів. Ця нагорода є важливим інструментом у покращенні відносин між усіма країнами та громадянами Європи, поширенні ідеї єдиної Європи. Щоб отримати Приз Європи місто спочатку має почергово отримати такі відзнаки Ради Європи: Європейський Диплом (1), Почесний Прапор (2), Почесна Дошка (3).
ЗАПОРІЖЖЯ ВІТАЄ УКРАЇНСЬКІ МІСТА З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ НАГОРОДАМИ!
24 квітня під час засідання Парламентської Асамблеї Ради Європи президент Асамблеї Мікеле Ніколетті оголосив про присудження нагороди Приз Європи у 2018 році місту Івано-Франківську: «Для мене велика честь оголосити переможця. Це Івано-Франківськ. Ми вітаємо Івано-Франківськ, дякуємо цьому місту за співпрацю з Європою і вітаємо наших українських друзів».