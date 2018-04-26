Запорізькі поліцейські викрили чоловіка, який організував он-лайн порностудію

Поліцейські ГУНП в Запорізькій області припинили діяльність он-лайн студії, де виготовлялась та розповсюджувалась відеопродукція порнографічного характеру.
24 квітня працівники Слідчого управління та Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Запорізькі області викрили діяльність он-лайн студії по виготовленню та розповсюдженню продукції порнографічного характеру в режимі реального часу за грошову винагороду.
Встановлено, що на території міста Запоріжжя 28-річний чоловік орендував квартиру, де позмінно працювали три дівчини. Останні з використанням комп’ютера здійснювали авторизований вхід на тематичний сайт в мережі Інтернет, де шляхом демонстрації статевих органів та імітації статевого акту створювали ефіри з контентом порнографічного характеру, за що отримували грошову винагороду від користувачів сайту.
Слідчі та оперативники провели санкціонований обшук в одній з квартир в районі Запоріжжя. Правоохоронці вилучили: комп’ютерна техніка, через яку здійснювалось розповсюдження порнографічного контенту, веб-камера, мобільні телефони та інші речові докази.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.
На даний час проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Нагадаємо, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області завершено досудове розслідування кримінального провадження, відкритого стосовно організованої злочинної групи, яка на території різних областей України розповсюджувала наркотичний засіб «Метадон».
Відділ комунікації поліції Запорізької області