Запорізькі школярі вибороли срібло на міжрегіональних змаганнях з футзалу

За підтримки працівників відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП в Запорізькій області школярі взяли участь у міжрегіональному турнірі з футзалу «FOOTBALL FOR KIDS».
24 квітня у місті Миколаїв відбувся ІІ етап міжрегіонального групового турніру з футзалу «FOOTBALL FOR KIDS». У заході взяли участь діти, віком 14-16 років, із багатодітних та малозабезпечених родин, вимушених переселенців та діти загиблих учасників АТО.
За перемогу змагались збірні із Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. Запоріжжя представляла команда учнів школи № 104 під назвою «Мегаполіс».
Кожна команда показала гідний результат. Запоріжці вибороли друге місце, поступившись гравцям міста Миколаїв.
Нагадаємо, що поліцейські взяли участь у щорічному фестивалі з уроків футболу для школярів.
Відділ комунікації поліції Запорізької області