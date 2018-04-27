25 квітня, з 9 полку оперативного призначення Національної гвардії України звільнились в запас 81 військовослужбовець строкової служби призову ІІ-2016. Гідні та мужні захисники українського народу, не приховуючи радісних емоцій, прощались із товаришами та командирами. Хлопці з багатьох областей нашої держави, від Львівської до Запорізької, разом та пліч-о-пліч, протягом 18 місяців вивчали військову справу та вчились військовій дисципліні.
Гвардійцям провели необхідні інструктажі щодо безпечної подорожі додому, видали службові характеристики та військові квитки. Військовослужбовці поспілкувались з офіцерами фінансової та юридичної служби полку, а також з офіцерами-психологами, які провели анонімне опитування з метою аналізу якості військової служби.
Представники заводу «Дніпроспецсталь» та «Запорожкокс» розповіли гвардійцям про спеціальності та перспективи праці на великих підприємствах міста Запоріжжя. Можливо для когось це стане у нагоді.
Далі на плацу військової частини гвардійців привітали товариші та командування частини. Нагородили почесними грамотами та черговими військовими званнями. Хлопці не приховуючи емоцій фотографувались з товаришами та бажали один-одному успіхів у житті.
«Цей час так швидко минув – поділився старший солдат Віктор Ткаченко, – ще вчора, здається, я пробігав свій перший марш-кидок, та уперше тримав в руках зброю, а сьогодні я маю купу позитивних вражень та спогадів про свою строкову службу, та невдовзі побачу рідних.» – поділився він.
старший солдат Олег Соловйов
Гвардійці їдуть додому
25 квітня, з 9 полку оперативного призначення Національної гвардії України звільнились в запас 81 військовослужбовець строкової служби призову ІІ-2016. Гідні та мужні захисники українського народу, не приховуючи радісних емоцій, прощались із товаришами та командирами. Хлопці з багатьох областей нашої держави, від Львівської до Запорізької, разом та пліч-о-пліч, протягом 18 місяців вивчали військову справу та вчились військовій дисципліні.