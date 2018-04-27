У рамках проекту «Шкільний офіцер поліції» правоохоронці відвідали навчальні заклади міста Гуляйполе та провели з дітьми бесіди на тему: «Я маю право бути собою».
24 і 25 квітня поліцейські ювенальної превенції відвідали колегіум «Лідер», школу №1, №2 та спеціалізовану школу в місті Гуляйполе.
Правоохоронці під час зустрічі з учнями обговорили питання щодо протидії булінгу (вербальне, фізичне та емоційне знущання) в дитячому середовищі.
Працівники поліції наголосили на недопущенні жорстокості й насильства серед дітей. Усі люди різні та мають право бути собою. Тож треба бути ввічливими, толерантними та проявляти взаємоповагу. Якщо ж виникають конфліктні ситуації, то йти на компроміс і в жодному разі не вирішувати проблеми за допомогою сили.