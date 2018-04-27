Юліана Козаченко: «Надходження податку на нерухомість у Запорізькій області склали понад 21 мільйон»

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з початку року поповнив місцеві бюджети Запорізької області на 21,3 мільйона гривень. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 8,4 мільйона, або на 40 відсотків.
Як повідомила в.о. начальника ГУ ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, найбільша частина сплаченого податку надійшла від юридичних осіб, які самостійно подають відповідні декларації до фіскальної служби, обчислюють і сплачують податок. Так, за три місяці поточного року вони сплатили 17,7 мільйона гривень податку на нерухомість, що складає 83 відсотка від загальної суми. Решта податку надійшла від громадян-фізичних осіб, у яких граничний термін сплати припадає на другу половину року, – зазначила Юліана Козаченко.
Серед територій регіону найбільші суми отримали місцеві скарбниці м. Запоріжжя – майже 9 мільйонів, Мелітопольського району – більше 3 мільйонів, Вільнянського та Бердянського – понад 2 мільйони, Якимівського – понад 1,5 мільйона.
Нагадаємо, що цього року податок на нерухомість фізичні особи сплачують за 2017 рік за ставками та з використанням пільг, які були законодавчо визначені у цей період. Податок нараховується на загальну площу об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток. Ставки податку встановлюються рішеннями місцевих рад.
Головне управління ДФС у Запорізькій області