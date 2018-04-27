Музеї Запорізького краю не лише зберігають старовину, а й фіксують новітню історію

Сьогодні музеї відіграють велику роль у розвитку історико-культурного життя регіону. Сучасний музей став не лише збирачем старовини, тут фіксуються події сучасності, відвідувачі можуть отримати повний спектр точок зору стосовно історичних подій, осмислити їх та сформувати своє власне ставлення до минулого. Сучасний музей – це інтелектуально-духовний центр, в якому відбуваються різноманітні культурно-освітні та мистецькі заходи: конференції, презентації, майстер-класи.
Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації, заслужений працівник культури України, Владислав Мороко розповідає:
– Нагальним постає питання щодо здійснення реекспозицій практично у більшості музеїв області. Розуміючи, що такі заходи потребують значних фінансових затрат і водночас змінити ситуацію неможливо, Департаментом було внесено до Програми розвитку культури Запорізької області на 2013-2017 роки доповнення, згідно з яким в обласному краєзнавчому музеї у відповідності до вимог сьогодення здійснено реекспозицію залу «Дніпрогес: підкорення стихії», створено експозицію «Запорізький край наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.». Крім того, у рамках відзначення на регіональному рівні 100-річчя Української революції 1917 – 1921 років у музеї експонувалася низка виставок: «Від Соборності до Незалежності», «Добровольчі батальйони України», «Народна війна 1917-1921 рр.», презентовано посібник «Українська революція 1917 – 1921 рр.».
Протягом 2017 року в Запорізькому обласному художньому музеї проведено різнопланові виставки до ювілеїв відомих художників, знаменних подій в Україні та Запоріжжі. Особливий інтерес викликала виставка «Не забувайте незабутнє. Школа Михайла Бойчука», де було представлено 115 робіт художників-бойчукістів. Це виставка-роздум: про долі непересічних особистостей, про загублене мистецтво, втрачені можливості, про взаємини художника і влади і про роль мистецтва у справі об’єднання нації.
Другий рік поспіль проводиться мистецький пленер «Міський пейзаж». У 2017 році в ньому взяли участь живописці, графіки та фотографи із Запоріжжя, Бердянська, Мелітополя, Харкова, Луцька, Нової Каховки, Одеси та Львова. Підсумком роботи 28 митців стали 250 робіт, виставки та каталог, до якого ввійшли найкращі картини. Пленер «Запорізький пейзаж 2017» став ще однією творчою сторінкою розвитку Запоріжжя як історичного, культурного та мистецького центру.
У 2017 році здійснено капітальний ремонт, встановлено нову протипожежну сигналізацію в Бердянському краєзнавчому музеї. Також проведено часткову реекспозицію експозиційних залів.
У Мелітопольському краєзнавчому музеї завершено побудову нового експозиційного розділу «Заселення краю. Кінець ХУІІ-ХІХ ст.». Залучаються відвідувачі до участі в освітньо-виховних програмах «Музейний вихідний», «Відчуй світ на дотик»; впроваджена нова освітня платформа «MLT MuseumSmartRoom» у рамках Всеукраїнської програми Арсенал Ідей України за підтримки благодійного фонду «Мистецький Арсенал».
Музеї Запорізького краю не лише зберігають старовину, а й фіксують новітню історію
Сьогодні музеї відіграють велику роль у розвитку історико-культурного життя регіону. Сучасний музей став не лише збирачем старовини, тут фіксуються події сучасності, відвідувачі можуть отримати повний спектр точок зору стосовно історичних подій, осмислити їх та сформувати своє власне ставлення до минулого. Сучасний музей – це інтелектуально-духовний центр, в якому відбуваються різноманітні культурно-освітні та мистецькі заходи: конференції, презентації, майстер-класи.