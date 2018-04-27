Ринок праці Запорізької області

Станом на 27 квітня 2018 року чисельність безробітних громадян по області становила 18,6 тис. осіб, з них 13,5 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 27 квітня 2018 року – 1856 одиниць (у м. Запоріжжі – 1069 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 10 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітних).
З початку квітня 2018 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 148 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 198 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.