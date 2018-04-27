Семінар від Представництва ЄС для бізнесу Запорізької області «Як знайти бізнес-партнера в Європейському Союзі?»

4 травня о 11:30 у Запоріжжі Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує представників бізнесу, експертів з питань торгівлі та усіх зацікавлених узяти участь у семінарі про можливості для українських підприємців знайти бізнес-партнерів у Європі та підвищити свою конкурентоспроможність на ринку ЄС.
Що? Семінар «Як знайти бізнес-партнера в Європейському Союзі?»
Коли? 4 травня 2018 року (п’ятниця), 11:30 – 14:30
Де? м. Запоріжжя, Запорізька торгово-промислова палата (бул. Центральний, 4), конференц-зала
Основними темами семінару будуть:
• переваги глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ГВЗВТ) для українських підприємців
• презентація COSME (Competitiveness of Small and Medium Enterprises) – європейської програми підтримки малого та середнього підприємництва
• презентація можливостей Європейської Мережі Підприємств (Enterprise Europe Network) як інструменту пошуку партнерів за кордоном
• практичний тренінг по EEN з пошуку партнерів та інвесторів в Європі
• європейська консультативна підтримка для малого і середнього бізнесу та допомога у налагодженні бізнес-зв’язків у країнах ЄС
• можливості програми ЄС EU4Business та їхнє практичне застосування для роботи з європейським бізнес-середовищем
Серед головних експертів заходу:
• Андрій Куц, віце-президент Запорізької торгово-промислової палати
• Олександр Павлов, керівник Агенції регіональних ініціатив
• Олег Кузьменко, президент Німецько-Української Iнженерної палати
• Олена Фесенко, координатор консорціуму Enterprise Europe Network-Ukraine, завідувач відділу Міжнародної співпраці, трансферу технологій та захисту інтелектуальної власності Інституту фізики НАН України
• Вадим Загарій, старший експерт реформи дерегуляції та розвитку підприємництва, Команда підтримки реформ, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Участь у семінарі безкоштовна та обов’язково за попередньої реєстрації: http://bit.ly/biz-seminar
Подія на Facebook: https://www.facebook.com/events/1404260646347024/
Семінар проводиться Представництвом ЄС у співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Європейської Мережі Підприємств (EEN). Він є частиною серії інформаційно-просвітницьких заходів, які Представництво ЄС в Україні проводить по всій країні. Мета – пояснити важливість реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС.
За деталями заходу, будь ласка, звертайтесь до: Олесі Савенко, тел. +38(093)701 36 23, osavenko@internews.ua; Ірини Широкової, тел. + 38(097)1772416, ishyrokova@internews.ua