У м. Запоріжжя рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

26 квітня о 10:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Миргородського в Комунарському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах надвірної споруди та частково дах житлового одноповерхового будинку на загальній площі 60 кв. м.
О 10:41 вогнеборці локалізували пожежу, а об 11:18 – повністю ліквідували та провели пролив і розборку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Як з’ясувалося, на момент виникнення загорання господарів вдома не було. Сусіди побачили дим та зателефонували до рятувальників.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Запорізька область: фахівці-піротехніки знешкодили 29 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн
26 квітня під час земляних робіт в м. Вільнянськ виявлено підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. Громадяни передали інформацію до Служби порятунку «101». Прибувши на місце події, спеціалісти ДСНС ідентифікували 1 гранату Ф-1 та 1 одиницю іншого ВНП часів минулих війн.
Того ж дня, за с. Івано-Ганівка Запорізького району фахівці-піротехніки ГУ ДСНС області знешкодили 1 мінометну міну калібру 82 мм.
Також 26 квітня, від села в лісосмузі за с. Тиханівка Мелітопольського району фахівці-піротехніки ГУ ДСНС області знешкодили 3 артснаряда калібру 76 мм, 3 мінометні міни калібру 82 мм, 20 мінометних мін калібру 51 мм, яку громадяни виявили 26 квітня.
Всі виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.