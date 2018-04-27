Сьогодні, у спортивному комплексі «Динамо» відбулось урочисте відкриття першого чемпіонату з футзалу серед підрозділів силових структур міста Запоріжжя. Чемпіонат проходить під егідою «Запорізької обласної федерації футболу воїнів АТО» з метою розвитку та популяризації футболу, зростання його рівня і масовості серед співробітників силових структур та членів їх сімей.
У чемпіонаті беруть участь команди військових частин 3029 та 3033 Національної гвардії України, Служби Безпеки України у Запорізькій області, Національної поліції у Запорізькій області та Державної кримінальної виконавчої служби України.
На відкритті чемпіонату були поважні гості, серед яких і легенда Запорізького футболу, директор Дитячо-юнацької спортивної школи «Металург» Леонід Ключик, який під час промови висловив свої побажання учасникам чемпіонату: «Шановні футболісти, я бажаю вам цікавої гри, не залежно від результату. Отримуйте задоволення від гри, та боріться за перемогу до останніх секунд. Та, авжеж, пам’ятайте про власну безпеку, щоб не було травм…» – зазначив він.
Також до привітань команді «Гепард» та іншим учасникам приєднався командир військової частини 3029 НГУ полковник Олександр Хоменко, який від щирого серця побажав успіху і перемог, та з цікавістю спостерігав за грою улюбленої команди.
Команда «Гепард» зіграла з командою Патрульної Поліції міста Запоріжжя, вигравши поєдинок з рахунком 7:1. Вітаємо переможців та чекаємо наступних ігор.
старший солдат Олег Соловйов
Відкриття чемпіонату з футзалу у військовій частині 3029 НГУ
Сьогодні, у спортивному комплексі «Динамо» відбулось урочисте відкриття першого чемпіонату з футзалу серед підрозділів силових структур міста Запоріжжя. Чемпіонат проходить під егідою «Запорізької обласної федерації футболу воїнів АТО» з метою розвитку та популяризації футболу, зростання його рівня і масовості серед співробітників силових структур та членів їх сімей.