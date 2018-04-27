Завершення курсу підвищення кваліфікації вчителів Захисту Вітчизни

Сьогодні у військовій частині 3029 НГУ, завершився триденний курс підвищення кваліфікації для педагогів загально-освітніх закладів Запоріжжя та області. Вчителі протягом цього часу покращили свої навички та знання з військової справи, та засвоювали новий підхід до виховання воїна-гвардійця.
На завершальному етапі курсу, вчителі побували на навчально-тренувальному центрі військової частини 3029 Національної гвардії України, де вони покращили свої навички з інженерної підготовки військовослужбовців Освітяни військової справи спробували свої сили у подоланні військово-спортивної смуги перешкод, а також сучасної психологічної смуги перешкод під вибухи світло-шумових гранат та димових шашок. Кваліфіковані інструктори військової частини з бойової та спеціальної підготовки постійно знаходились поруч, та контролювали дотримання мір безпеки, надаючи допомогу та рекомендації, а також насамперед, самі демонстрували правильні та безпечні дії під час виконання вправ.
Після цього, начальник групи психологічного забезпечення полку молодший лейтенант Інна Мостова, розповіла педагогам про особливості психологічного стану під час активних бойових дій та різницю між шоковим станом та станом «ступору», та як треба поводити себе з потерпілими від психологічних розладів.
Інструктори з тактичної медицини разом з викладачами військової справи засвоїли тампонування кульового поранення кінцівок та здобували базові знання з тактичної медицини за стандартами НАТО, а також закріпили на практиці застосування медичного турнікету (модерн. джгута) у екстремальних умовах в стресовому стані.
Далі, групу педагогів чекають атестаційні заліки та екзамени на базі військової кафедри Запорізького Національно Технічного Університету щодо проходження практичного курсу на базі військової частини 3029 НГУ. Вже з наступної неділі, з поновленими знаннями та величезним багажем вражень, вчителі будуть більш ефективно навчати своїх учнів.
«Дякуємо командуванню військової частини 3029 за участь у такому чудовому проекті, по підвищенню кваліфікації наших викладачів з предмету «Захист Вітчизни». Нажаль зараз дуже важко дати корисні знання з цього предмету дітям старших класів, не маючи сучасної теоретичної та матеріальної бази. Але я впевнений, що завдяки таким проектам, викладачі хоча б зможуть ділитись знаннями, які вони засвоїли особисто. З нетерпінням чекаємо на наступний курс.» – підсумував керівник курсів підвищення кваліфікації Валерій Корицький
старший солдат Олег Соловйов
Завершення курсу підвищення кваліфікації вчителів Захисту Вітчизни
Сьогодні у військовій частині 3029 НГУ, завершився триденний курс підвищення кваліфікації для педагогів загально-освітніх закладів Запоріжжя та області. Вчителі протягом цього часу покращили свої навички та знання з військової справи, та засвоювали новий підхід до виховання воїна-гвардійця.