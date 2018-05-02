Бліц-опитування: Чи потрібна нам незалежні медіа і навіщо?

1.Олександр Шубін, працює на Запорізькій АЕС м.Енергодар:
-Мабуть незалежні медіа взагалі неможливі.У кожного видання є власник маючий свої корпоративні інтереси. Виданню треба на щось жити, тому воно вимушено підлагоджуватись. А взагалі суспільству потрібна незалежна пресса, тому що нам треба знати різні думки.
2.Катерина Чіхадова,хормейстер:
-Не певнена, що неалежна пресса існує. Скрізь бачиш одне, а пишуть зовсім інше. Звичайно сподіваєшься почути правду, медіа мають бути незалежними. Почитаєш, та послухаєш різні думки, із цього складеш щось близьке до істини.Суспільству потрібна преса, люди мають знати правду.
3.Ганна, Мкртян, художниця:
-Звичайно, нам потрібні незалежні медіа. І суспільство і влада мають бути поінформованими. Наприклад, якщо влада не буде знати думки людей, то в країні може статися бунт.І взагалі преса це четверта влада.
4.Валентина, пенсіонерка:
-Суспільству потрібні незалежні медіа.Чому? Тому що хочеться знати правду.Колись були газети в яких окрім гасел нічого було читати. Людям потрібни знати новини, події і таке інше.
5.Богдан, пенсіонер:
-Ну і питання! Звичайно суспільству потрібна незалежна преса. Навіщо мені думки чиїхось кишенькових видань? Преса має бути вільною, і писати те, що є насправді, а не на чиюсь потребу