Блиц опитування: Як  би ви  вчинили, коли,  перебуваючи на природі, зустріли б диких звірів або їхні сімейства?

1.Аліса Савченко, студентка:
-В селі,де живуть мої батьки завжди можно зустріти гадюк та вужів ,навіть на городі. Звичайно я іх боюся, намагаюсь якось оминати зустріч з ними. Але біля села бачу милих тваринок- їжачкив та зайців.
2.Євген Приходько, оператор,м. Київ
-Зараз якось навіть на природі не доводиться зустрічати диких тварин, хіба що пташок? Коли буваю у Запоріжжі, та подорожую по Хортиці, то бачу інколи ближче до плавнів диких косуль, але вони близько до себе людину не пускають.
3.Віталій Ливадний, менеджер:
-На Хортиці зустрічав кабанів , оленів , лис і зайців. Інколи зустрічаються і гадюки. Гадюк обхожу десятою дорогою.Хто знає що в них в голові?
4.Ольга Янковська, продавчиня:
-Якщо бі зустріла на природі дику тваринку, звичайно намагалася підійти поближче, аби роздивитися. Тваринок взагалі полюбляю, сама працюю в зоомагазині, піклуюсь про кроликів,хом’ячків, та шиншил.
5.Олександр Петров, водій:
-Певен, що змій не треба боятися. Бо вони самі ховаються від людини, і першими нападати не будуть, хіба що застати їх зненацька. Коли буваю біля води на риболовлі, то намагаюсь ходити в траві тупаючи ногами.Тоді вони чують струс грунту і самі втечуть від вас.