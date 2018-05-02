Близько 3 тисяч громадян прийняли участь у суспільно корисних роботах

Запорізька обласна служба зайнятості співпрацює з владою та роботодавцями в питаннях організації та проведенні громадських робіт та підкреслює важливість цього виду робіт як для населення, так і для роботодавців. Важливе й те, що такі роботи тимчасового характеру за участю безробітних громадяни, дозволяють органам місцевої влади та самоврядування вирішувати першочергові соціальні проблеми громад. А безробітні, працюючи на тимчасових робочих місцях, мають змогу повернутися до продуктивної праці, отримувати заробіток. Для багатьох при успішному виконанні робіт така робота може стати постійною. З початку поточного року центрами зайнятості Запорізької області укладено 170 угод про організацію громадських робіт, в тому числі з 16-тю об’єднаними громадами. До участі у суспільно корисних роботах було залучено 3312 громадян, з них на тимчасові роботи – 2974 особи. В громадських роботах брали участь 338 безробітних. 40 з них закріпилися на робочих місцях і отримали постійну роботу. Цікаво, що в таких соціально значущих роботах брала участь кожна третя жінка. Учасники виконували благоустрій територій населених пунктів, будівельні та ремонтні роботи на об’єктах соціальної сфери; працювали в архівах з документацією та допомагали населенню в оформлені субсидій; надавали допомогу сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками військових дій, тощо. Громадські роботи фінансуються на паритетному співфінансуванні. За рахунок коштів місцевого бюджету (50%) та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (50%). Запрошуємо роботодавців області до співпраці з питань організації та проведення оплачуваних громадських робіт, спрямованих на соціальний розвиток регіону та пом’якшення соціальної напруженості на ринку праці.