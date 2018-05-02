Брати спільноти Тезе приїхали до Запоріжжя щоби молитися за мир

Після завершення першої регіональної зустрічі Тезе в Україні, що тривала у Львові з 27 квітня до 1 травня, брати спільноти Тезе із Франції разом з групою молоді вирушили на Схід України. 2 травня вони візьмуть участь у молитві за мир у конкафедральному храмі Бога Отця Милосердного у Запоріжжі.
У складі міжнародної групи до Запоріжжя завітають молоді люди з Польщі, Ніімеччини, Чехії, Угорщини, Австралії та брати, що проживають у Франції. Для більшості з них це перша подорож до Запоріжжя.
До спільної молитви, яка розпочнеться 2 травня о 19.00 за адресою Заводська 21А у римо-католицькому Храмі Бога Отця Милосердного, запрошуються усі жителі міста.
Тезе – це християнська спільнота у Франції, яка стала центром паломництва і міжконфесійної молитви для тисяч людей з усього світу. Окрім того, кожного року спільнота Тезе проводить регіональні зустрічі у Європі та на інших континентах, де разом з місцевими церквами ініціює молитви за мир в усьому світі. Щороку кілька тисяч українців відвідують спільноту Тезе у Франції, а також долучаються до молитовних зустрічей Тезе у Європі. Цього року на запрошення українських церков брати зі спільноти Тезе на чолі з настоятелем братом Алоїсом прибули до України в рамках першої регіональної зустрічі у Львові, що об’єднала понад 2 тисячі паломників з близько 20 країн світу.
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