Читайте у газеті “Запорізька правда” за 03.05.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 3 травня , виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів і підготував для вас чимало читабельних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Всесвітній день свободи преси, який все прогресивне людство відзначає саме у четвер, 3 травня, є щорічним нагадуванням міжнародній спільноті: свобода преси і свобода вираження поглядів є основними правами, закріпленими в Загальній декларації прав людини. Ми повинні захищати ці права, оскільки вони являють собою основу демократії і мають реальний вплив на життя людей в усьому світі. «Запорізька правда» віддає пошану професійним працівникам засобів масової інформації, які постраждали внаслідок виконання своїх професійних обов’язків, і закликає зміцнити нашу рішучість забезпечити охорону та безпеку журналістів у всьому світі.
Прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами.
Коли могла закінчитися Друга світова війна? Власну версію відповіді на це питання, засновану на ретельно вивчених історичних фактах, подає дописувач «Запорізької правди» Вадим Литвин. Зокрема, він переконаний, що війна закінчилася б вже у лютому 1943 року з уполоненням Гітлера у Запоріжжі радянськими танкістами. Як виникла така можливість і чому так не сталося? Про це дізнайтеся із газети.
Крім того, тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
«Прагніть навчити свого собаку не просто виконувати команди, а думати», -закликає Оксана Галан, зоопсихолог і фахівець з корекції поведінки домашніх улюбленців. Навіщо розвивати у свого кудлатого малюка особистість та інтелект, і як це зробити, – читайте у «Запорізькій правді».
До того ж , подаємо й іншу корисну ужиткову інформацію.
У рубриці «Ваше здоров’я » дізнайтесь про підходи до вибору лікаря та програму «Безкоштовні ліки».
А у рубриці «Вітер мандрів» продовжіть разом із «Запорізькою правдою» опановувати чимало лайф-хаків з відвідання цікавої країни Македонії.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
«Запорізька правда» також пропонує й захоплюючу рубрику «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. Нині пропонуємо вашій увазі розповідь про дивовижне природне явище – так зване «весілля змій».
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.