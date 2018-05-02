Депутати облради зробили необхідні кадрові призначення і завершили роботу 21-ї сесії обласної ради

Зібравшись на друге пленарне засідання двадцять першої сесії обласної ради, депутати Запорізької обласної ради доопрацювали питання порядку денного, яки залишались невирішеними минулого разу. Зокрема, ухвалили низку кадрових рішень.
Робочій частині пленарного засідання передували виступи громадських активістів і керівників виконавчої гілки влади.
Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак висловив співчуття рідним та близьким нашого земляка Володимира Майбороди та інших військовослужбовців, які трагічно загинули у зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Вшановуючи пам’ять загиблих в АТО героїв, депутати облради віддали данину поваги і ліквідаторам і жертвам Чорнобильської катастрофи, адже сьогодні в Україні відзначають річницю аварії на Чорнобильській АЕС.
Крім того, Григорій Самардак нагадав колегам-депутатам і всім запоріжцям, що з нагоди відзначення Дня пам`яті, примирення та Перемоги над нацизмом у Європі, щороку, в Запорізькій області проводиться телевізійний марафон «Пам`ять», і попросив долучитися всіх бажаючих до даної акції.
Схвальними оплесками зустріли депутати облради повідомлення голови Запорізької облради про те, що депутата облради Наталію Авраменко обрано на посаду Президента Запорізької обласної медичної Асоціації лікарів – організаторів охорони здоров’я.
Перейшовши до розгляду кадрових питань, депутати виявили узгодженість позицій. Так, рішенням депутатського корпусу, директором комунальної установи «Запорізький обласний центр молоді» Запорізької обласної ради призначено Ірину Скороходову, головним лікарем комунальної установи «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Запорізької обласної ради – Ірину Машихіну, директором комунального закладу «Новомиколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Паросток» Запорізької обласної ради – Ларису Ракович, директором комунального закладу «Мелітопольська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Запорізької обласної ради – Тамару Кондрашову, директором комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради – Сергія Богданова.
Крім того, депутати подовжили строк дії контракту з Костянтином Малашенком, директором комунальної установи «Територіальне медичне об’єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради – головним лікарем комунальної установи «Запорізька станція екстреної (швидкої) медичної допомоги» Запорізької обласної ради.
Депутати також проголосували за перейменування комунального закладу “Мелітопольська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів” Запорізької обласної ради та затвердження нової редакції статуту. При цьому депутатський корпус підтримав пропозицію свого колеги Олеги Буряка про те, що на період до 2023 року вихзованці закладу, які були зараховані в установленому порядку до 1-4 класів даного інтернату матимуть змогу продовжити навчання в закладі на умовах, що діяли на момент їх зарахування на навчання.
Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак подякував депутатам облради за плодотворну роботу.
– Кадри призначені, заклади отримали своїх керівників, Запорізька обласна рада, як роботодавець, свою функцію виконала. Відтепер до новопризначених керівників ми пред’являтимемо справедливі вимоги: працювати відповідно до тих реформ, що відбуваються у державі, надавати вихованцям закладів якісні послуги і використовувати кожну бюджетну копійку по-господарські, – сказав Григорій Самардак. Він також зауважив, що незважаючи на те, що в сесійній залі працюють представники 8-ми політичних фракцій, вони знаходять можливість об’єднувати зусилля. Григорій Самардак додав, що позитивно оцінює виступи представників громадськості, народних депутатів з трибуни, адже сесійна зала Запорізької облради є майданчиком для висвітлення і вирішення проблем громади Запорізької області.