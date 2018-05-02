Духовна злагода – запорука гармонійного суспільства

Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації, заслужений працівник культури України, Владислав Мороко розповідає про співпрацю із релігійними громадами та церквами:
– У сфері державно-конфесійних відносин Департамент плідно співпрацює з представниками 43 релігійних напрямів, течій та толків. Вагомими стають кожні засідання Ради релігійних організацій при голові облдержадміністрації. Як в рамках Ради релігійних організацій при голові облдержадміністрації, так і за допомогою неформального об’єднання – Духовної ради християнських церков постійно підтримується співпраця, плануються спільні заходи. Адже наша головна сила полягає в єдності, єдності, але не одноманітності.
Стає гарною традицією проведення спільних заходів різних церков: «Маршу за життя» на захист традиційних сімейних цінностей та обласного новорічно-різдвяного фестивалю, які об’єднують органи державної влади, всі конфесії та десятки тисяч вірян.
Не можна не відзначити вагомий внесок церков у наданні гуманітарної допомоги, в тому числі тимчасово переселеним особам, проведення душпастирської роботи, працю військового капеланства.
Облдержадміністрацією надається сприяння у здійсненні релігійними організаціями своєї статутної діяльності. Так у 2017 році видано 8 розпоряджень голови облдержадміністрації, відповідно до яких зареєстровано 32 статути релігійних організацій та 305 змін і доповнень до статутів релігійних організацій, що на 6 більше ніж у 2016 році. Також у 2017 році погоджена діяльність у Запорізькій області 61 іноземного релігійного діяча.
Задля налагодження сталого міжконфесійного миру та злагоди збирається рада релігійних організацій при голові облдержадміністрації. Так, на черговому засіданні 26 квітня 2017 року обговорювалися питання відзначення церковних та державних свят, а також окремо – відзначення в Запорізькій області 500-річчя Реформації. Протягом року тривали заходи до цієї визначної дати – наукові конференції, зустрічі, виставки.
Гармонізація розвитку суспільно-релігійних та міжцерковних відносин завжди залишається однім із пріоритетних завдань Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації.