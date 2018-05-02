Дивина тижня

У квітні-травні, у плавнях на Хортиці треба ходити обережно ступаючи, та уважно дивлячись під ноги. Саме в цю пору року починається шлюбний період у змій,гадюк, вужів. Кохання у цих повзучих красенів відбувається у незвичний майже екзотичний спосіб. Кілька наречених та парубків зміїного роду сплітаються у величезний живий клубок. У цей час ці обережні створіння не помічають нікого, забувають про небезпеку, та підпускають людину близько. Мабуть це звичайний стан закоханих всіх видів, родів, с двома ногами, або з чотирма, або зовсім без ніг!
Олександр Максимов, текст, фото