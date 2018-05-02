Юристи фіскальної служби Запорізької області виграли 103 судові справи на користь держави

У Запорізькій області за три місяці поточного року на розгляді в судах всіх інстанцій знаходилось дві тисячі справ, де стороною виступали органи фіскальної служби. Загальна сума судових спорів становила майже 2,5 мільярда гривень.
З початку року на користь держави юристи фіскальної служби виграли 103 справи на суму більше 52 мільйонів, що складає 65,6% від кількості розглянутих справ та 67,5% – від загальної суми. На користь платників винесено 45 судових рішень на суму 25,2 мільйона, що дорівнює 30% від кількості та майже 33% – від суми.
Найчастіше позивалися до суду платники до органів ДФС – всього у судах знаходиться близько 1,5 тисячі справ на суму 2 мільярда. За позовами органів ДФС до суб’єктів господарювання судами розглядалось 617 справ на суму 439,8 мільйона. На даний момент вирішена 61 справа, 92% з яких – на користь фіскальної служби.
Нагадаємо, податкове законодавство дає можливість платникам врегулювати спори ще до звернення до суду. Статтею 56 Податкового кодексу України передбачено механізм оскарження рішень органів ДФС.
Головне управління ДФС у Запорізькій області