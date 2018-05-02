Харизматичний запорожець Сергій Ярмошенко відкриє таємниці «Короля Данила»

Харизматичний запорожець Сергій Ярмошенко відкриє таємниці «Короля Данила»

На славетному острові Хортиця знімають вітчизняний історичний бойовик «Король Данило». Блокбастер презентують глядачам 11 жовтня 2018-го
Головну роль у фільмі виконує актор місцевого кінного театру Сергій Ярмошенко Упродовж 18 років він працює на Хортиці в кінному театрі, серйозно цікавиться козацтвом. Спершу Сергій був дублером короля, а тепер знімається у головній ролі. Звісно, під час зйомок робить усі трюки без дублера. “Я виріс на острові Хортиця, в кінному театрі, тому дуже давно їжджу на конях. Так само там треба було вчитися і бойового мистецтва, і фехтування, вправно володіти шаблею, мечем”, – зазначає Сергій Ярмошенко. Свого часу кілька років працював за кордоном, згодом повернувся в Україну. Тепер його місія – якісно, красиво та харизматично зіграти голов­ну роль у фільмі Тараса Химича.

Події фільму перенесуть глядача в 1238 рік – за часів правління Князя Данила Галицького – і розкажуть про його протистояння з Ханом Батиєм. Ідея команди – відкрити короля Данила як яскраву постать: хто він був як людина, яким був його характер і яку роль він відіграв для нас. “Це людина, здатна ухвалювати неординарні рішення, яка може бути водночас відчайдухом і миротворцем”, – казав нашому виданню Тарас Химич. Цей фільм – художня інтерпретація життя Данила з його принципами, емоціями та почуттями.

Крім Сергія Ярошенка, головні ролі у фільмі виконують Ренат Хайрулін, Олег Сікиринській, Юрій Вихованець, Віктор Лафарович, Мирослава Рачинська та Мирослава Полатайко-Гусак.

Олександра Воронцова

Культура