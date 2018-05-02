Харизматичний запорожець Сергій Ярмошенко відкриє таємниці «Короля Данила»

На славетному острові Хортиця знімають вітчизняний історичний бойовик «Король Данило». Блокбастер презентують глядачам 11 жовтня 2018-го
Головну роль у фільмі виконує актор місцевого кінного театру Сергій Ярмошенко Упродовж 18 років він працює на Хортиці в кінному театрі, серйозно цікавиться козацтвом. Спершу Сергій був дублером короля, а тепер знімається у головній ролі. Звісно, під час зйомок робить усі трюки без дублера. “Я виріс на острові Хортиця, в кінному театрі, тому дуже давно їжджу на конях. Так само там треба було вчитися і бойового мистецтва, і фехтування, вправно володіти шаблею, мечем”, – зазначає Сергій Ярмошенко. Свого часу кілька років працював за кордоном, згодом повернувся в Україну. Тепер його місія – якісно, красиво та харизматично зіграти головну роль у фільмі Тараса Химича.
Події фільму перенесуть глядача в 1238 рік – за часів правління Князя Данила Галицького – і розкажуть про його протистояння з Ханом Батиєм. Ідея команди – відкрити короля Данила як яскраву постать: хто він був як людина, яким був його характер і яку роль він відіграв для нас. “Це людина, здатна ухвалювати неординарні рішення, яка може бути водночас відчайдухом і миротворцем”, – казав нашому виданню Тарас Химич. Цей фільм – художня інтерпретація життя Данила з його принципами, емоціями та почуттями.
Крім Сергія Ярошенка, головні ролі у фільмі виконують Ренат Хайрулін, Олег Сікиринській, Юрій Вихованець, Віктор Лафарович, Мирослава Рачинська та Мирослава Полатайко-Гусак.
Олександра Воронцова