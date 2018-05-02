Хрещення бійця Нацгвардії

27 квітня на один із блок-постів угрупування Національної гвардії України «Д», де тривалий час несуть службу військовослужбовці 9 полку оперативного призначення, завітав військовий капелан. Після зустрічі із особовим складом один із бійців виявив бажання пройти обряд хрещення. Навіть польові умови та напружений графік чергування не стали на заваді у виконанні його бажання.
«Крім душпастирської роботи із особовим складом мені доволі часто доводиться проводити таїнства, оскільки військовослужбовці на протязі тривалого часу виконують завдання поза межами населених пунктів. Дуже позитивно що в мене є можливість задовільнити духовні потреби особового складу» – наголосив військовий капелан отець Сергій.