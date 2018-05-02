На Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка, який намагався вбити знайомого та заволодів його грошима

В Мелітополі співробітники групи швидкого реагування оперативно затримали чоловіка, який мало не вбив свого знайомого та скоїв на нього розбійний напад. Триває досудове розслідування.
1 травня о 02:35 до Мелітопольської відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до них доставлений чоловік 1956 року народження з травмою голови.
Поліцейські встановили, що 30 квітня близько 23:00 до будинку потерпілого по вулиці Лютневій в Мелітополі прийшов його знайомий. Чоловік намагався вбити господаря будинку, вдаривши його кілька разів металевою трубою в область голови. Після чого зловмисник заволодів грошима в сумі близько 12000 гривень та втік з місця події.
Співробітники групи реагування Мелітопольського відділу поліції оперативно встановили місцезнаходження нападника. Раніше не засудженого місцевого мешканця 1974 року народження поліцейські затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Знаряддя злочину, викрадені гроші та речові докази вилучені слідчим.
Затриманому повідомлено про підозру в злочинах за ознаками ч.2 ст.15 (замах на злочин), п.6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статей – позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
З початку року запорізькими поліцейськими 49 особам повідомлено про підозру у скоєнні розбійних нападів.
Нагадаємо, що працівники поліції встановили особу зловмисника, який повідомив про замінування будівлі Служби безпеки в місті Енергодар.
Відділ комунікації поліції Запорізької області