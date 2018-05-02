На Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування будівлі СБУ

Працівники поліції встановили особу зловмисника, який повідомив про замінування будівлі Служби безпеки в місті Енергодар. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження.
30 квітня о 21:08 до Енергодарського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що заміновано місцеву будівлю Служби безпеки.
На місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та працівники служби з надзвичайних ситуацій. Під час перевірки вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
Працівники поліції встановили, що неправдиве повідомлення здійснив мешканець міста Енергодар 1991 року народження, який раніше вже був засуджений за вчинення корисливих злочинів.
На сьогодні підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).
Невдалий жарт чоловікові може коштувати від двох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що під час операції «Зброя та вибухівка» співробітники Дніпровського відділу поліції вилучили боєприпаси та вибухівку.
Відділ комунікації поліції Запорізької області