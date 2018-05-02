Підприємці з Бельгії та Люксембургу шукають бізнес-партнерів у Запоріжжі

Підприємці з Бельгії та Люксембургу, представники посольства Бельгії в Україні, Торгово-промислової палати Люксембургу, Валлонського агентства з експорту та інвестицій (AWEX) – делегація у такому складі відвідала Запорізьку ТПП та зустрілася з представниками запорізького бізнесу.
Розпочалася ж зустріч з презентації промислово-економічного потенціалу Запорізького регіону та знайомства з практичними кроками, що реалізує Палата в напрямку імплементації Угоди про зону вільної торгівлі України та ЄС. Інформацію представив поважним гостям віце-президент ЗТПП Андрій Куц.
Представник Торгово-промислової палати Люксембургу Стівен Коне завітав до Запоріжжя вперше. Перед цим делегація відвідала Київ та Дніпро: «Ми приїхали сюди, щоб відкривати новий для нас регіон. Для багатьох представників нашої економічної місії – це перший візит в Україну. Тож сподіваємося, що нові контакти отримають продовження у майбутньому та ми сюди ще повернемося».
«Я впевнена, що Запорізька область має потенціал для економічної, комерційної співпраці з європейськими компаніями. У складі нашої делегації – підприємства, що працюють у сфері сільського господарства, металургії – знаю, що це рідні галузі і для Запорізького регіону. Я впевнена, що є можливості та потенціал для співпраці», – зазначає представник бельгійського агентства AWEX Селін Кюве.
Підприємець Жиль Годісар – теж вперше у Запоріжжі. Компанія Menart, яку він представляє, спеціалізується на переробці органічних відходів: «Я у Запоріжжі, щоб знайти партнерів, які б могли придбати нашу техніку для переробки відходів. Ми хочемо запропонувати органічне та екологічне рішення проблеми боротьби зі сміттям».
Довідково
У складі делегації:
Торгово-промислова палата Люксембургу – національна бізнес-асоціація, що, як і Запорізька ТПП, однією з найголовніших місій вбачає розвиток зовнішньоекономічної співпраці.
Валлонське агентство з експорту та інвестицій (AWEX) – урядове агентство регіону Валлонія в Бельгії, яке відповідає за просування зовнішньої торгівлі.
Сімейна компанія Menart – історично пов’язана з агросектором та спеціалізується на переробці органічних відходів, для чого має повний спектр машин.
Група компаній Paul Wurth – провідний гравець на світовому ринку проектування, постачання обладнання та виробничих потужностей для металургійної промисловості.