У Бердянську за збут наркотиків поліцейські затримали жінку

Співробітники поліції затримали ніде непрацюючу місцеву мешканку, яка збувала марихуану. Жінку затримано. Триває досудове розслідування.
Працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Запорізькій області зафіксували факт збуту наркотичної речовини «Маріхуана» жителькою Бердянську 1972 року народження.
Крім цього, за місцем мешкання громадянки, поліцейські вилучили близько 300 грам “Марихуани”. За цінами наркозбувачів вартість вилученого складає близько 70 тисяч гривень.
Зловмисницю затримано в порядку ст. 208 Кримінального-процесуального кодексу України та направлено до ізолятора тимчасового тримання.
Вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Загалом з початку 2018 року запорізькими поліцейськими 40 особам повідомлено про підозру у збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Нагадаємо, на Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування будівлі СБУ.
Відділ комунікації поліції Запорізької області