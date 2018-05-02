У семи громадах обрали голів і депутатів

Цими вихідними пройшли перші вибори в семи щойно створених об’єднаних територіальних громадах Запорізької області. Явка виборців по області склала 52,3%.
Найбільш активно голосували жителі Мирненської (67%), Роздольської (61%) і Новоукраїнської (60%) громад.
Головою Михайлівської громади Вільнянського району обрали Аллу Король (ББП «Солідарність»). Новоукраїнську громаду Більмацького району очолив Анатолій Бажан ( БПП «Солідарність»), Мирненську громаду Мелітопольського району – Юрій Радьков (Опозиційний блок), Михайлівську селищну громаду в Михайлівському районі очолив Анатолій Ракша (Опозиційний блок). Роздольську громаду – Валентина Копейченко «Аграрна партія». Олександрівську громаду Приазовського району – Сергій Добряк (ББП «Солідарність»). Степановську громаду- Володимир Смоляченко (ББП «Солідарність»)
Щодо партійної приналежності новообраних депутатів, здебільшого вони представляють: БПП «Солідарність»; ВО «Батьківщина»; «Наш Край» та Аграрну партію України.