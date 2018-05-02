У Запорізькій області внаслідок аварії загинув пасажир автомобіля

Водій автомобіля на автошляху не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та скоїв зіткнення з металевою огорожею. Внаслідок аварії загинув пасажир транспортного засобу. Відкрито кримінальне провадження.
1 травня близько 20:35 на автошляху «Василівка-Токмак» біля повороту на село Широке сталася дорожньо-транспортна пригода.
Водій автомобіля «Славута» 1985 року народження, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та скоїв зіткнення з металевою огорожею.
Внаслідок аварії водій та пасажир автомобіля з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені до міської лікарні. У медичному закладі пасажир – чоловік 1993 року народження, від отриманих травм загинув.
Слідчим Василівського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що у Запорізькій області внаслідок ДТП загинуло двоє осіб.
Відділ комунікації поліції Запорізької області