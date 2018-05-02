В Україні виникла загроза позбавлення органів місцевого самоврядування повноважень у сфері держархбудконтролю

В Запорізькій області двом міським радам було передано повноваження в сфері держархбудконтролю – в містах Енергодар та Мелітополь. Інші громади тільки чекають рішення з передачі повноважень. Але, зараз виникла загроза, що цей процес буде згорнуто.
У парламентському Комітеті з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства знаходиться на розгляді законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо передачі, припинення або тимчасового зупинення повноважень органів державного архітектурно-будівельного контролю)» №7266-1 від 20.11.2017 року.
Асоціація міст України висловлює стурбованість щодо такої законодавчої ініціативи, оскільки вважає недопустимим позбавлення органів місцевого самоврядування повноважень у сфері держархбудконтролю. Слід нагадати, що такі повноваження громади почали отримувати в рамках реформи з децентралізації, і сьогодні прийняття цього закону виглядатиме як згортання реформи та повернення до централізації влади.
Представники органів місцевого самоврядування на нараді «Децентралізація системи держархбудконтролю: можливості та ризики для розвитку регіонів» обговорили законопроект №7266-1 висловили такі зауваження до нього:
не передбачено процедуру оскарження рішення (в судовому порядку), прийнятого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань держархбудконтролю щодо тимчасового припинення повноважень органів місцевого самоврядування;
у випадку неправомірного зупинення таких повноважень органів місцевого самоврядування відсутня відповідальність центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань держархбудконтролю за належне надання населенню послуг з держархбудконтролю;
прийняття на законодавчому рівні процедури тимчасового припинення повноважень органів місцевого самоврядування, які по факту держава делегувала на місцевий рівень, може створити прецеденти до відміни інших делегованих державою повноважень (у сфері освіти, охорони здоров‘я тощо).
Нагадаємо, вперше питання щодо намагань позбавити місцеве самоврядування повноважень у сфері ДАБК було піднято міськими головами ще в березні на конференції «Напрямки та шляхи розвитку міст України та об’єднаних територіальних громад». Тоді Перший заступник Голови профільного парламентського Комітету Д.Андрієвський пообіцяв, що без узгодження з органами місцевого самоврядування та врахування пропозицій АМУ жодне рішення прийматися не буде.
Виходячи із зауважень та пропозицій, висловлених представниками громад у зверненнях до АМУ Асоціація міст України звернулася до Д. Андрієвського з проханням вжити заходів щодо доопрацювання законопроекту, зокрема виключення пункту 2 частини 6 статті 41-2 та частини 8, якими передбачено процедуру тимчасового зупинення повноважень органів місцевого самоврядування щодо здійснення ними держархбудконтролю за поданням головного інспектора будівельного нагляду.