Запорізька «Батьківщина» виборола впевнену перемогу на виборах до ОТГ

Кандидати від партії «Батьківщина» отримали 35% депутатських місць у семи об’єднаних територіальних громадах, де 29 квітня пройшли вибори.
В цілому по Запорізькій області «Батьківщина» зайняла перше місце серед інших партій, отримавши 48 з 138 депутатських місць. Для порівняння, пропрезидентська сила отримала вдвічі менше: 23 мандати (17%). Але, як зазначив голова Запорізької обласної організації «Батьківщини» Олександр Старух, навіть таким результатом партія влади навряд чи зможе пишатися, адже він був досягнутий завдяки адміністративному втручанню у виборчий процес.
На загальноукраїнському рівні партія Юлії Тимошенко також перемогла з результатом 36%, посівши впевнене перше місце на виборах в громадах. Партія перемогла в 11 областях з 17, в яких проводилися вибори. Президентська ж партія виграла лише в трьох регіонах.
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Юлія Тимошенко подякувала виборцям та своїй команді і зазначила, що своїм голосом люди можуть міняти стару систему і перемагати мафію. Вона також підкреслила, що результати виборів – це найправдивіша соціологія.
Політолог Костянтин Матвієнко, коментуючи перемогу «Батьківщини» на виборах, зазначив: «Переконливий результат цієї команди очевидний. Це – свідчення того, що лише Тимошенко може повернути мир, відродити економіку та навести порядок в країні».