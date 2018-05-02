Запорізькі митники виявили громадянина з холодною зброєю

У Запорізькому аеропорту співробітники Запорізької митниці ДФС попередили незаконне переміщення холодної зброї.
Відлітаючи до Туреччини міжнародним авіарейсом “Запоріжжя – Стамбул”, громадянин України для проходження митного контролю самостійно обрав спрощений порядок – “зелений коридор” без заповнення митної декларації.
Однак після перетину “білої смуги” у його сумці працівники митниці виявили холодну зброю. Ніж загальною довжиною 26,5 см знаходився в чохлі чорного кольору серед особистих речей. Клинок ножа має скоси, кромку леза, зубчате лезо на верхній частині, заточку нижнього краю та 3 технологічні отвори у центрі. На частині рукояті біля клинка виконано упор для пальця, нижче два тримача для кісті.
Таким чином, громадянин порушив вимоги наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.1998р. №622 в частині переміщення холодної зброї через державний кордон України.
Стосовно нього складено протокол про порушення митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України.
Запорізька митниця ДФС