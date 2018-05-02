Запорізькі поліцейські розшукали зниклу безвісти неповнолітню

Інспектори ювенальної превенції встановили місцезнаходження неповнолітньої, яка зникла в Хортицькому районі Запоріжжя. Дівчина перебувала у знайомого. Стосовно розшукуваної правопорушень вчинено не було.
26 квітня о 08:37 до чергової частини Хортицького відділення поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що зникла неповнолітня. Дівчина 2002 року народження є вихованкою Запорізького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та перебувала на лікуванні у медичному закладі.
28 квітня неповнолітню розшукали інспектори ювенальної превенції. Дівчина знаходилась у знайомого в селі Лежине Запорізького району. Стосовно розшукуваної правопорушень вчинено не було.
Правоохоронці провели з неповнолітньою профілактичну бесіду та повернули до лікарні.
Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розшукали 187 неповнолітніх.
Нагадаємо, що близько 300 школярів міста Пологи познайомились із роботою підрозділів поліції.
Відділ комунікації поліції Запорізької області