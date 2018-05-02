27 квітня в рамках візиту Голови офісу «ООН Жінки» Анастасії Дівінської та Директорки Українського Жіночого Фонду Наталії Карбовської після зустрічі з представниками облдержадміністрації провели зустріч із громадськістю, зокрема, із головою правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» Тамарою Огородовою.
Анастасія Дівінська відзначила, що починають роботу з громадами по впровадженню гендерних ініціатив. Наталія Карбовська дуже цікавилася впровадженням Резолюції ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» на регіональному рівні.
На зустрічі обговорювалися питання впровадження гендерної рівності в Запорізькій області, роботу з об’єднаними територіальними громадами. Учасниці моніторингу зацікавилися моніторингом, які проводить фонд. Особливо зацікавив їх гендерний моніторинг виборів до ОТГ. Тамара Огородова відзначила тенденцію до значного зменшення кількості жінок, як серед депутатів, так і серед голів ОТГ.
Обговорювалися результати роботи фонду щодо сприяння у впровадженні гендерної політики на місцевому рівні. У Запорізькій області 18 міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» працюють в місцевих радах Запорізької області. За їх ініціативи призначено 7 уповноважених осіб з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, проведено 4 гендерних бюджетних аналізи місцевих програм, проводиться робота щодо протидії гендерно зумовленому насильству.
Тамара Огородова наголосила, що фонд активно співпрацює зі ЗМІ Запорізької області, регулярно готує інформаційно-аналітичну інформацію щодо ґендерних аспектів у різних сферах життєдіяльності.
Фото – на сайті фонду
Зустріч голови офісу «ООН Жінки» із головою правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» Тамарою Огородовою
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